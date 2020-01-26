26.01.2020 (22:30)

Сборная Северного флота одержала очередную победу в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

Сегодня в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота в Ледовом дворце спорта города-героя Мурманска одержала победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР».

В напряженной борьбе североморцы обыграли мурманчан со счётом 5:2.

Счет во встрече открыли мурманчане. На первый перерыв команды ушли со счетом 0:1. Во втором периоде сборная Северного флота, оставшись в меньшинстве, сравняла счет. Затем моряки забили еще две шайбы в ворота «Мурман-КСШОР». Третий период прошел в напряженной борьбе, сборная Северного флота увеличивала преимущество в счете забив две шайбы, хозяева матча ответили одной.

В текущем сезоне чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой североморцы провели двенадцать игр и не потерпели ни одного поражения, забив в ворота соперников более 120 шайб. Североморцы показывают достойный хоккей и находятся на первой строчке турнирной таблицы.

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