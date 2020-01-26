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26.01.2020 (20:10)

В РВСН пройдут отборочные этапы состязаний за право принять участие в АрМИ-2020

Военнослужащие соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приступили к подготовке команд для участия во всеармейских и международных этапах Армейских международных игр (АрМИ-2020).

По  результатам, показанным при  сдаче нормативов по различным видам боевой подготовки, победители в личном и командном зачетах войдут в сборную команду от каждого соединения РВСН.

На следующем этапе в масштабе ракетных объединений РВСН определятся сборные команды, которые примут  участие  во  всеармейских этапах конкурсов по полевой выучке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , АрМИ
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