26.01.2020 (20:10)
В РВСН пройдут отборочные этапы состязаний за право принять участие в АрМИ-2020
Военнослужащие соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приступили к подготовке команд для участия во всеармейских и международных этапах Армейских международных игр (АрМИ-2020).
По результатам, показанным при сдаче нормативов по различным видам боевой подготовки, победители в личном и командном зачетах войдут в сборную команду от каждого соединения РВСН.
На следующем этапе в масштабе ракетных объединений РВСН определятся сборные команды, которые примут участие во всеармейских этапах конкурсов по полевой выучке.
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