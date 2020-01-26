26.01.2020 (21:50)
В Военной академии РВСН прошел учебно-методический сбор
В Военной академии РВСН имени Петра Великого под руководством заместителя командующего РВСН генерал-лейтенанта Сергея Сивера прошел учебно-методический сбор по подготовке
к государственной итоговой аттестации.
В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, офицеры отдела военного образования РВСН, командование академии, начальники факультетов и кафедр.
Целями учебно-методического сбора являлось доведение требований руководящих документов и учебно-методических материалов по особенностям проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году, анализ хода реализации в академии и филиале заключительного этапа подготовки выпускников.
В ходе проведения сбора были проведены круглые столы по актуальным вопросам подготовки офицерских кадров, продемонстрированы элементы практической отработки приема государственных испытаний у слушателей, курсантов и адъюнктов.