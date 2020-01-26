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26.01.2020 (21:50)

В Военной академии РВСН прошел учебно-методический сбор

В Военной академии РВСН имени Петра Великого под руководством   заместителя командующего РВСН генерал-лейтенанта Сергея Сивера прошел учебно-методический сбор по подготовке
к государственной итоговой аттестации.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Российской Федерации, офицеры отдела военного образования РВСН, командование академии, начальники факультетов и кафедр.

Целями учебно-методического сбора являлось доведение требований руководящих документов и учебно-методических материалов по особенностям проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году, анализ хода реализации в академии и филиале заключительного этапа подготовки выпускников.

В ходе проведения сбора были проведены круглые столы по актуальным вопросам подготовки офицерских кадров, продемонстрированы элементы практической отработки приема государственных испытаний у слушателей, курсантов и адъюнктов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военное образование
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