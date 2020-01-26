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26.01.2020 (20:20)

Ветеранов ДОСААФ России наградили ведомственными наградами

Ведомственные награды Центрального совета ДОСААФ России получили ветераны организации. Церемония награждения была приурочена к 93-й годовщине образования оборонного общества. 

Награды ветеранам вручил статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов. Наград удостоились бывший работник Центрального совета ДОСААФ СССР, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Митряев и действующий сотрудник Управления информации и коммуникаций ЦС ДОСААФ России Василий Филатов.

Высокую награду также получил экс-заместитель председателя РОСТО (Российская оборонная спортивно-техническая организация – предшественник ДОСААФ России) по спорту Владимир Левченко.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Ветераны
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