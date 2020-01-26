26.01.2020 (19:35)

Ставропольские десантники рассказали о службе в ВДВ воспитанникам Ставропольского президентского кадетского училища

Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка побывали в гостях у кадет Ставропольского президентского Кадетского училища.

Для воспитанников была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск. Десантники ответили молодым кадетам на все интересующие вопросы, связанные со службой в Воздушно-десантных войсках.

Военнослужащими разведывательного подразделения было разыграно показательное выступление, в котором десантники продемонстрировали приёмы рукопашного боя и профессиональное владение холодным оружием.

В завершении программы перед преподавательским составом и участниками мероприятия выступили группа «Штурм» и вокальный ансамбль песни терских казаков «Наследие».

В своем ответном выступлении воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища со сцены прочитали стихи известных поэтов.

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