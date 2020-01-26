Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2020 (19:35)

Ставропольские десантники рассказали о службе в ВДВ воспитанникам Ставропольского президентского кадетского училища

Военнослужащие  гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка побывали в гостях у кадет Ставропольского президентского Кадетского училища.

Для воспитанников была организована выставка современных образцов вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск. Десантники ответили молодым кадетам на все интересующие вопросы, связанные со службой в Воздушно-десантных войсках.

Военнослужащими разведывательного подразделения было разыграно показательное выступление, в котором десантники продемонстрировали приёмы рукопашного боя и профессиональное владение  холодным оружием.

В завершении программы перед преподавательским составом и участниками мероприятия выступили группа «Штурм» и вокальный ансамбль песни терских казаков «Наследие».

В своем ответном выступлении воспитанники Ставропольского президентского кадетского училища со сцены прочитали стихи известных поэтов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия со дня образования прославленной части Воздушно-десантных войск прошли в Волгоградской области
Тульские школьники ознакомились со славной историей и повседневной жизнедеятельностью соединения Воздушно-десантных войск
В Ульяновском соединении ВДВ отрабатывают слаженность действий личного состава по тревоге
В ВДВ стартовали отборочные этапы состязаний среди военнослужащих подразделений за право принять участие в АрМИ-2020

Метки:
Воздушно-десантные войска , Кадетский корпус
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false