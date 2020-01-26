26.01.2020 (20:30)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск готовятся принять участие в отборочных этапах «АрМИ-2020»

В Ивановском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск готовятся к первым отборочным этапам для участия во всеармейских этапах «Армейских международных игр-2020».

На первом этапе десантники посоревнуются между собой внутри своих подразделений в быстроте, меткости и правильности выполнения условий конкурсных упражнений и испытаний.

В отборочных этапах примут участие более 250 военнослужащих, имеющих наивысшие показатели в боевой и профессиональной подготовке по результатам итоговых проверок. Для тренировок будет привлечено порядка 40 единиц специализированной воздушно-десантной техники.

В прошлом году десантники из Иваново и Костромы приняли участие в 15 конкурсах по полевой выучке в составе сборных команд, из которых в 5 стали первыми, в 9-ти конкурсах представители гвардейского соединения ВДВ удостоились вторых и третьих мест.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице