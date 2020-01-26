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26.01.2020 (20:30)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск готовятся принять участие в отборочных этапах «АрМИ-2020»

В Ивановском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск готовятся к первым отборочным этапам для участия во всеармейских   этапах «Армейских международных игр-2020».

На первом этапе десантники посоревнуются между собой внутри своих подразделений в быстроте, меткости и правильности выполнения условий конкурсных упражнений и испытаний.

В отборочных этапах примут участие более 250 военнослужащих, имеющих наивысшие показатели в боевой и профессиональной подготовке по результатам итоговых проверок.  Для тренировок будет привлечено порядка 40 единиц специализированной воздушно-десантной техники.

В прошлом году десантники из Иваново и Костромы приняли участие в 15 конкурсах по полевой выучке в составе сборных команд, из которых в 5 стали первыми,  в  9-ти конкурсах представители гвардейского соединения ВДВ удостоились вторых и третьих мест. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Воздушно-десантные войска
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