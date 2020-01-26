26.01.2020 (20:00)

Юнармейцы из Твери приняли участие во всероссийской акции «Дорога памяти»

Юнармейцы из Твери показали пример сверстникам, приняв участие во Всероссийской акции «Дорога памяти». Ребята не просто оцифровали фотографии своих родственников - участников войны и загрузили их данные на одноименный сайт. Они приехали в Москву - чтобы своими глазами увидеть то место, где история одной семьи станет частью великой истории нашей страны.

По словам, начальника тверского отделения «Юнармии» Евгения Калекина, на такой шаг его сподвигли сами ребята. Давно известно: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

«Было много вопросов по организации «Дороги памяти». Как выглядит экспозиция, где она будет располагаться, как будет работать компьютерная фотогалерея. Это ведь касается самого важного - данных о защитниках Родины, которые бережно хранятся в каждом доме. Сложно объяснить на пальцах, что сейчас создается священное для всей страны место, где соберут данные о миллионах фронтовиков и тружеников тыла. Именно поэтому мы отправились на экскурсию», - отметил он.

Ребята увидели главный храм Вооруженных сил, со стороны оценили масштаб «Дороги памяти», строительство которой сейчас в самом разгаре. Попасть на объект нельзя - по технике безопасности. Но пропитаться атмосферой этого места - получилось, признался юнармеец Виктор Фомиченко, потомок участника Сталинградской битвы.

«Мой прадед, Александр Михайлович Фомиченко, был призван одним из первых - в июне 1941 год. В составе 69 Гвардейского стрелкового полка воевал на втором Украинском фронте. Освобождал Сталинград, гнал фашистов из Украины. Во время битвы за реку Днепр прадед получил серьезную контузию - практически оглох и ослеп. Но смог разглядеть в густом дыму раненого командира. Он взвалил истекающего кровью военного на плечо и понес с поля боя. Но уйти не смог - двух советских солдат захватили в плен немцы. Командира расстреляли, а Александра Михайловича увезли в Германию, определили работать на шахте. Он пережил голод, холод и издевательства. Смог выстоять только благодаря вере в победу советского народа. А еще - свистулькам, которые вырезал из дерева и выменивал на хлеб у местных жителей. Старался действовать незаметно для надзирателей. Все закончилось в 1945 -ом, когда прадеда освободили и вернули на Родину. И Родина его подвиг не забудет - как раз благодаря «Дороге памяти», - поделился воспоминаниями юнармеец.

Ксения Калекина загрузила на портал данные сразу про двух своих родственников. Теперь все узнают о том, что Борис Иосифович Хлябич попал на фронт в 1943-ем. А уже спустя год - совершил поступок, за который получил медаль «За отвагу». При поддержке советских танков метким выстрелом из миномета он уничтожил вражеское орудие, а заодно и группу из 10 немцев.

«Другой мой прадед - Прокофий Михайлович Азаренко - прошел войну от начала до конца. Финальной точкой стала Чехия. На своем танке во время одного из сражений, прадед уничтожил полсотни фашистов, девятерых взял в плен, а еще - захватил семь вражеских машин. За это был награжден Орденом Красного Знамени. Для галереи я выбрала самую удачную фотографию прадеда. На ней он улыбается. Хочу, чтобы таким он остался в веках» - подчеркнула Ксения.

«Мы должны говорить с ребятами о войне - это огромная часть нашей истории, закладывающая основы понимания национального характера. Особенно важно это сейчас, когда то и дело совершаются попытки переписать прошлое. Война коснулась почти каждой семьи, сколько боли и страданий перенесли люди. Дети должны знать, как наши предки жили в то страшное время. А еще - они должны быть убеждены, что война не должна повториться!» - отметил лидер «Юнармии» Герой России Роман Романенко.

Справочно:

«Юнармия» – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке президента РФ. На сегодня в рядах движения насчитывается более 600 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное, развитие молодежи.

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