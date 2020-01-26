26.01.2020 (19:10)

Конференция «Москва – Баку – диалог культур» прошла в рамках Бакинского международного гуманитарного форума

В конференции «Москва-Баку – диалог культур» принял участие директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Владимир Буздыган. В своем выступлении он поблагодарил принимающую сторону за приглашение и выразил уверенность на продолжение сотрудничества с творческими коллективами из Азербайджанской Республики.

«Департамент культуры Минобороны России – особый орган в структуре российского военного ведомства. Основной его задачей наряду с культурно-художественным обеспечением российской армии, является популяризация армейской культуры, а также обеспечение региональных и международных культурных связей Вооруженных Сил» - отметил Владимир Буздыган.

В мае наша страна будет отмечать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К юбилею Победы в Подмосковье будет открыт мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти», который объединит информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны.

«Более 30 миллионов фотографий и данных фронтовиков будут размещены в этом комплексе. Пользуясь случаем, приглашаю всех участников форума внести данные о своих родственниках через официальный сайт Минобороны России в разделе «Дорога памяти». Это очень светлая и объединяющая инициатива, в которой важно личное участие каждого человека» - сказал Буздыган.

Справочно:

В составе уникальной мультимедийной галереи «Дорога памяти» будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Для того чтобы в специальном проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Все собранные материалы войдут в экспозицию музея, который будет построен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный комиссариат или по почтовому адресу: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».

Консультативную поддержку участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой можно будет получить по телефонам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.

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