26.01.2020 (18:50)

Юнармейцы встретились с сирийским писателем Аднаном Аззамом

Столичные юнармейцы задали вопросы сирийскому писателю, журналисту и путешественнику Аднану Аззаму, который совершил пеший переход до Москвы. Встреча состоялась в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации.

Аднан Аззам совершил переход из сирийского города Сувейда через Иорданию, Ирак, Иран, Азербайджан, пройдя все расстояние по России пешком. Он находился в пути 10 месяцев и преодолел за это время более 6 тысяч километров. Путешествие не было одиночным: вместе с писателем шел чистокровный скакун арабской породы, которого он передал в знак благодарности за помощь и поддержку российскому народу.

«Перед тем, как попасть в Москву, я побывал в Чечне, Дагестане, Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Ростовской и Воронежской областях. Это путешествие напоминало эффект снежного кома. Чем больше мы шли, тем больше о нас узнавали во всем мире», - поделился с юнармейцами Аднан Аззам.

Юнармейцы рассказали писателю про историю создания Движения, его основных целях и задачах. Вместе они прошли по залам музея. Посмотрели выставки, посвященные Великой Отечественной войне и достижениям современной российской армии.

В конце встречи ребята пригласили Аднана Аззама в Центральный Дом Юнармии. Писатель пообещал приехать в гости и привезти свой документальный фильм «Сирийская легенда».

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