26.01.2020 (18:35)

На космодроме Плесецк состоялась ежегодная церемония чествования лучших офицеров

На Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Офицер года». 54 офицера, добившихся лучших результатов в служебной деятельности по итогам 2019 года, признаны победителями в пяти номинациях и награждены памятными знаками и ценными подарками.

В течение года среди многотысячного офицерского коллектива за звание лучших офицеры соревновались в номинациях «За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами», «За успехи в руководстве подразделениями воинских частей космодрома», «За выполнение задач по обеспечению испытаний и применения ракетно-космической техники», «За успешное выполнение задач в обеспечении повседневной деятельности воинских частей космодрома», а также в номинации «Лучший номер боевого расчета».

В ходе церемонии награждения начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук поздравил победителей и выразил лучшим офицерам глубокую признательность за их самоотверженный труд и образцовую службу, благодаря которым космодром выполнил все поставленные задачи в 2019 году.

Торжественный вечер продолжился музыкальными и танцевальными поздравлениями в исполнении солистов военного оркестра космодрома и творческих коллективов Гарнизонного Дома офицеров.

Конкурс «Офицер года» проводится на космодроме Плесецк уже на протяжении 18 лет. Он способствует стимулированию к совершенствованию офицерами своего профессионального мастерства, развитию профессиональных и личных качеств, творческого потенциала офицеров, пропаганде передового опыта лучших специалистов космодрома.

Претендентами на это почетное звание становятся лучшие представители офицерских коллективов всех воинских частей космодрома. Среди них проводится конкурсный отбор по результатам профессиональной деятельности.

Участие в конкурсе, нацеленном на поддержание престижа военной службы, является для офицеров стимулом к профессиональному росту. За время существования конкурса его победителями стали 888 офицеров космодрома, многие из которых были удостоены высокого звания неоднократно.

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