26.01.2020 (18:10)

В Санкт-Петербурге проведён Чемпионат ВМФ по армейскому гиревому рывку

В соответствии с Планом спортивных мероприятий Военно-Морского Флота на 2020 год в Санкт-Петербурге, в рамках Спартакиады Военно-Морского Флота, проведен чемпионат ВМФ по армейскому гиревому рывку. Это новая спортивная дисциплина и впервые проведена в Военно-Морском Флоте.

«В соревнованиях приняли участие сборные команды флотов, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчинённых Главнокомандующему Военно-Морским Флотом. Команды состоят из военнослужащих мужчин и женщин», - сообщил помощник главкома ВМФ по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.

По итогам первого вида программы Спартакиады ВМФ лидерство захватил спортивный коллектив Северного флота. На втором месте Черноморский флот, на третьем – гиревики Балтийского флота.

В личном зачёте у девушек в весовой категории до 65 кг победу одержала представитель Тихоокеанского флота матрос Юлия Пантелева.

В весовой категории свыше 65 кг победителем стала военнослужащая Северного флота лейтенант Екатерина Колесова.

Среди мужчин чемпионами Военно-Морского Флота стали:

В возрастной группе до 30 лет:

капитан-лейтенант Степан Редькин (Северный флот) – 65 кг;

гв. старший сержант Павел Росликов (Черноморский флот) – 75 кг;

мичман Павел Цебро (Северный флот) – 85 кг;

матрос Дмитрий Сарлаев (ВУНЦ ВМФ «ВМА») – 95 кг;

капитан Александр Панов (Балтийский флот) – свыше 95 кг;

В возрастной группе старше 30 лет:

ефрейтор Павел Бежко (Черноморский флот) – 65 кг;

рядовой Анатолий Кондрашов (Черноморский флот) – 75 кг;

капитан-лейтенант Василий Камышов (Северный флот) – 85 кг;

ст. 1 статьи Андрей Шепурев (Северный флот) – 95 кг;

майор Николай Гришаев (ВУНЦ ВМФ «ВМА») – свыше 95 кг.

В феврале спартакиада Военно-Морского Флота продолжится соревнованиями по армейскому рукопашному бою, плаванию и зимнему офицерскому троеборью. В этом году она включает в себя тринадцать видов спорта.

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