26.01.2020 (18:10)
В Санкт-Петербурге проведён Чемпионат ВМФ по армейскому гиревому рывку
В соответствии с Планом спортивных мероприятий Военно-Морского Флота на 2020 год в Санкт-Петербурге, в рамках Спартакиады Военно-Морского Флота, проведен чемпионат ВМФ по армейскому гиревому рывку. Это новая спортивная дисциплина и впервые проведена в Военно-Морском Флоте.
«В соревнованиях приняли участие сборные команды флотов, высших военно-морских учебных заведений и воинских частей, подчинённых Главнокомандующему Военно-Морским Флотом. Команды состоят из военнослужащих мужчин и женщин», - сообщил помощник главкома ВМФ по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.
По итогам первого вида программы Спартакиады ВМФ лидерство захватил спортивный коллектив Северного флота. На втором месте Черноморский флот, на третьем – гиревики Балтийского флота.
В личном зачёте у девушек в весовой категории до 65 кг победу одержала представитель Тихоокеанского флота матрос Юлия Пантелева.
В весовой категории свыше 65 кг победителем стала военнослужащая Северного флота лейтенант Екатерина Колесова.
Среди мужчин чемпионами Военно-Морского Флота стали:
В возрастной группе до 30 лет:
- капитан-лейтенант Степан Редькин (Северный флот) – 65 кг;
- гв. старший сержант Павел Росликов (Черноморский флот) – 75 кг;
- мичман Павел Цебро (Северный флот) – 85 кг;
- матрос Дмитрий Сарлаев (ВУНЦ ВМФ «ВМА») – 95 кг;
- капитан Александр Панов (Балтийский флот) – свыше 95 кг;
В возрастной группе старше 30 лет:
- ефрейтор Павел Бежко (Черноморский флот) – 65 кг;
- рядовой Анатолий Кондрашов (Черноморский флот) – 75 кг;
- капитан-лейтенант Василий Камышов (Северный флот) – 85 кг;
- ст. 1 статьи Андрей Шепурев (Северный флот) – 95 кг;
- майор Николай Гришаев (ВУНЦ ВМФ «ВМА») – свыше 95 кг.
В феврале спартакиада Военно-Морского Флота продолжится соревнованиями по армейскому рукопашному бою, плаванию и зимнему офицерскому троеборью. В этом году она включает в себя тринадцать видов спорта.