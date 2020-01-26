26.01.2020 (18:15)

В Михайловской военной артиллерийской академии проведён бал, посвященный Дню российского студенчества

В Михайловской военной артиллерийской академии проведён бал, посвященный Дню российского студенчества. В организации мероприятия приняли участие Михайловская военная артиллерийская академия, администрация Калининского района, подростково-молодежный центр «Калининский».

Участников молодежного бала, студенток и курсантов приветствовали почётные гости. Начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил молодёжь с праздником и выразил надежду на то, что бал станет в дальнейшем доброй традицией.

Бал открылся вальсом, исполненным начальником отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Калининского района Анастасией Новопольцевой и призёром международного турнира по бальным танцам, руководителем студии латиноамериканских танцев Дома молодёжи «Атлант» Сергеем Пасюрой.

После торжественного открытия бала все участники исполнили вальс. По итогам проведенной в три тура конкурсной программы жюри определило Короля и Королеву бала. Титулы завоевали курсант первого курса Егор Свиридов и студентка второго курса Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Дарья Волкова. Они проявили эрудицию по знанию истории русского бала, бальных танцев и таланты танцоров. В торжественной обстановке им вручили символы их победы и подарки.

В ходе увлекательного творческого праздника перед собравшимися выступили курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, хореографический ансамбль «Рассвет», победители и призеры международных турниров по спортивным бальным танцам.

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