26.01.2020 (17:31)

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил состояние учебно-материальной базы военных объектов в Подмосковье

В ходе проверки производственного процесса мастерской по ремонту полигонного оборудования Западного военного округа, размещенной в Алабино, замглавы военного ведомства отметил оснащение и хорошо отлаженный производственный процесс на ремонтной базе.

«Грамотно построенный производственно-ремонтный процесс и своевременное обновление оборудования и материальной базы, при хороших специалистах, обеспечивают плановое и качественное восстановление ремонтируемого полигонного оборудования, а это способствует непрерывному процессу боевой подготовки», - сказал он.

Заместитель Министра обороны отметил хорошее состояние учебно-материальной базой и аудиторий курсов повышения квалификации ОВА ВС РФ. Также он напомнил об особом внимании, уделяемом Министром обороны вопросу обновления учебно-материальной базы и поддержания ее на должном уровне.

В Наро-Фоминске генерал-лейтенант Евкуров проверил состояние материальной базы артиллерийского и зенитно-ракетного полков дивизии воздушно-десантных войск.

«От состояния техники, состояния материальной базы подразделения напрямую зависит, выполнит оно стоящую перед ним боевую задачу или нет», - подчеркнул замминистра и отметил, что данное подразделение свою задачу выполнит.

По итогам проверки комиссией во главе с заместителем Министра обороны РФ был отмечен хороший уровень оснащения проинспектированных военных объектов, который позволяет непрерывно и качественно проводить с личным составом занятия по боевой подготовке.

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