26.01.2020 (16:15)

Московский морской центр ДОСААФ провел День открытых дверей

25 января 2020 года в Московском морском учебном спортивно-техническом центре ДОСААФ России состоялся День открытых дверей, посвященный 93-й годовщине образования оборонного общества.

В ходе мероприятия юнармейцы, которые обучаются в морском центре, на специальном полигоне продемонстрировали свои навыки тушения пожара и заделывания пробоин на корабле, а также провели операцию по спасению моряков с тонущего судна на специальных плотах.

Также юные патриоты, обучающиеся морским и речным профессиям по модульным программам морского центра, продемонстрировали навыки судовождения на мультимедийном тренажере и провели соревнования по стрельбе в тире. На уличной площадке юные автомоделисты провели серию показательных заездов.

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