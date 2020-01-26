26.01.2020 (16:15)
Московский морской центр ДОСААФ провел День открытых дверей
25 января 2020 года в Московском морском учебном спортивно-техническом центре ДОСААФ России состоялся День открытых дверей, посвященный 93-й годовщине образования оборонного общества.
В ходе мероприятия юнармейцы, которые обучаются в морском центре, на специальном полигоне продемонстрировали свои навыки тушения пожара и заделывания пробоин на корабле, а также провели операцию по спасению моряков с тонущего судна на специальных плотах.
Также юные патриоты, обучающиеся морским и речным профессиям по модульным программам морского центра, продемонстрировали навыки судовождения на мультимедийном тренажере и провели соревнования по стрельбе в тире. На уличной площадке юные автомоделисты провели серию показательных заездов.
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