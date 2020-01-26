Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2020 (16:53)

Парк «Патриот» принял участие во Всероссийском историческом кроссворде

В этом году Исторический кроссворд посвящен 75-летию Великой Победы. Организаторы конкурса отметили, что кроссворд стал лишь одним из заданий, а большая часть из них касалась не столько великих событий и героев, сколько жизни в эту эпоху человека «маленького». 

На площадке парка «Патриот» собралось более 100 человек для выполнения заданий Всероссийского исторического кроссворда. Среди них не только взрослые, но и военнослужащие, студенты и школьники.

«Мы всей семьей участвуем в подобных исторических акциях. Это очень интересный формат проверки знаний, больше напоминающий не строгий экзамен, а увлекательную игру в форме квеста. Конечно, ответить на все вопросы правильно не удалось, однако в этот раз мы узнали много нового не только об основных вехах Великой Отечественной войны, но и неизвестных уникальных фактах из жизни обычных солдат и офицеров», - рассказал один из участников акции. 

2020 год объявлен Годом памяти и славы, Всероссийский исторический кроссворд стал одним из ряда патриотических акций и проектов. В парке «Патриот» в рамках 75-летия Великой Победы пройдет комплекс мероприятий, обновление экспозиций, а также открытие Главного Храма Вооруженных Сил РФ.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Подмосковные юнармейцы приняли участие в соревнованиях по киберспорту в парке Патриот
Радиолюбители, военные специалисты и посетители Парка собрались в Центре военно-тактических игр
Заключено соглашение о сотрудничестве Санкт-Петербурга с парком «Патриот» Западного военного округа
В Бурятии построен первый комплекс «Партизанской Деревни» военно-патриотического парка «Патриот»

Метки:
Парк Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false