26.01.2020 (16:53)
Парк «Патриот» принял участие во Всероссийском историческом кроссворде
В этом году Исторический кроссворд посвящен 75-летию Великой Победы. Организаторы конкурса отметили, что кроссворд стал лишь одним из заданий, а большая часть из них касалась не столько великих событий и героев, сколько жизни в эту эпоху человека «маленького».
На площадке парка «Патриот» собралось более 100 человек для выполнения заданий Всероссийского исторического кроссворда. Среди них не только взрослые, но и военнослужащие, студенты и школьники.
«Мы всей семьей участвуем в подобных исторических акциях. Это очень интересный формат проверки знаний, больше напоминающий не строгий экзамен, а увлекательную игру в форме квеста. Конечно, ответить на все вопросы правильно не удалось, однако в этот раз мы узнали много нового не только об основных вехах Великой Отечественной войны, но и неизвестных уникальных фактах из жизни обычных солдат и офицеров», - рассказал один из участников акции.
2020 год объявлен Годом памяти и славы, Всероссийский исторический кроссворд стал одним из ряда патриотических акций и проектов. В парке «Патриот» в рамках 75-летия Великой Победы пройдет комплекс мероприятий, обновление экспозиций, а также открытие Главного Храма Вооруженных Сил РФ.