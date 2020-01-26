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26.01.2020 (16:39)

В 9 дивизии ПРО прошли показательные выступления для представителей СМИ

21 января 2020 года в девятой дивизии противоракетной обороны  в преддверии пятьдесят восьмой годовщины со дня образования прошли показательные выступления для представителей СМИ.

В этот день по плану занятий по боевой готовности с односменным боевым расчетом была проведена подготовка средств ПРК к боевому применению. Она включала в себя перекатку изделия на транспортно-установочную машину, транспортировку изделия к шахтно-пусковой установке, перекатку с одной транспортно-установочной машины на другую, а также установка изделия в шахтно-пусковую установку.

Помимо этого, командир дивизии генерал-майор Сергей Грабчук провел журналистов по коридорам станции, не имеющей аналогов в мире – «Дон-2Н» и попутно ответил на все интересующие гостей вопросы. Завершением визита стала тренировка боевого расчета командного пункта девятой дивизии противоракетной обороны при ведении противоракетного боя с вводом ограничений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , Соединение противоракетной обороны
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