26.01.2020 (15:58)

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии преодолели «Тропу разведчика»

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие подразделений разведки Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали прохождение специализированной полосы препятствий «Тропа разведчика».

Военнослужащие отработали преодоление «Тропы разведчика», как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую развитость военнослужащих, но и морально психологическое состояние, ведь на пути их ждут дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия. «Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки.

По окончании прохождения полосы препятствий разведчики совершили марш-бросок в составе подразделения на 5 километров. В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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