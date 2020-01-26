26.01.2020 (15:45)

Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» зашел в Оман

За время стоянки в порту российский боевой корабль заправится топливом, пополнит запасы пресной воды и продовольствия, а его экипаж получит возможность отдохнуть на берегу. После завершения захода, который продлится до 29 января, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту.

По плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота до конца января будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинул Военную гавань г. Балтийска 01 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан.

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