26.01.2020 (15:36)

Военные автоинспекторы провели занятия по безопасности вождения с водителями 201 военной базы в Таджикистане

Военные автоинспекторы (ВАИ) провели занятия по безопасности вождения на дорогах общего пользования с водителями 201 российской военной базы в Таджикистане.

В ходе занятий военнослужащим напомнили последовательность прохождения контрольного осмотра перед выходом машин из парка, а также порядок перевозки личного состава. На технике сотрудники проверили наличие и укомплектованность медицинских аптечек, знаков аварийной остановки, буксировочных тросов и светоотражающих жилетов. У всего водительского состава проверили знание правил дорожного движения и предупредили о возможности выпадения осадков в виде снега, в виду понижения температур.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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