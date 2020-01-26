26.01.2020 (15:15)

Военнослужащие Беломорской военно-морской базы приняли участие в военно-историческом фестивале «Победный рубеж»

В посёлке Заостровье Приморского района состоялся военно-исторический фестиваль «Победный рубеж». Торжественное открытие фестиваля прошло в Заостровской школе.

Организаторами мероприятия выступили Беломорская военно-морская база, центр «Патриот», военно-исторические клубы «Знамя Севера» и «Северная Двина», поисковые отряды «Возвращение» и «Эдельвейс», объединение поисковых отрядов «За Родину!»

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель командира Беломорской военно-морской базы по военно-политической работе капитан 1 ранга Станислав Руссиян. Он отметил, что фестиваль «Победный рубеж» проводится в год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и направлен не только на патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и на изучение истории.

Украшением фестиваля стали концертные номера, подготовленные учениками школы ивыступление эстрадного ансамбля Беломорской ВМБ «Северное сияние». Зрители и участники мероприятия вместе с флотскими артистами пели любимые песни военных лет.

Поисковики отряда «Эдельвейс» представили интерактивную выставку «Солдатское окопное творчество», а Беломорская военно-морская база - выставку современного оружия, центр «Патриот». Сотрудники военно-патриотического клуба «Орден» показали выставки «Оружие Победы» и головных уборов и провели с детьми занятия по стрельбе а инструкторы отряда специального назначения «Ратник» Росгвардии - занятия по горной и тактической подготовке. На территории возле школы работала полевая кухня.

Самым зрелищным событием фестиваля стала военно-историческая реконструкция «Прорыв блокады Ленинграда - операция «Искра» 1943 года». Для проведения реконструкции был выбран пустырь за территорией школы.

Реконструкторы постарались максимально точно воссоздать события тех лет не только внешним видом бойцов, но и обустройством территории. В ходе реконструкции был воссоздан самый важный момент операции - воссоединение Волховского и Ленинградского фронтов, в результате которого войска фашистов сами оказались в кольце.

В завершение фестиваля в рамках акции «Память сильнее времени» была развернута масштабная копия знамени Победы.

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