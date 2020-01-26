26.01.2020 (14:30)

В ЦВКГ им.А.А.Вишневского проведена редкая операция

В госпитале им. А.А. Вишневского успешно проведена операция по удалению кавернозной ангиомы ствола головного мозга - сосудистого новообразования, отличающегося доброкачественным характером. Эта редчайшая патология центральной нервной системы может оставаться бессимптомной в течение всей жизни и выявляется только при тщательной диагностике.

Пациент перенес резкую головную боль в шейно-затылочной области после физических нагрузок, самостоятельно лечился медикаментами, но на 5 день заметил ухудшение состояния здоровья и нарушение речи. Проведенные ему в больнице КТ и МРТ головы выявили кровоизлияние в ствол мозга, и пациента экстренно госпитализировали в центр нейрохирургии госпиталя им. А.А. Вишневского, где после обследования больному был поставлен диагноз - кавернозная ангиома головного мозга.

Начальник центра нейрохирургии ЦВКГ им. А.А. Вишневского Геннадий Иванович Антонов пояснил: «Данная сложная патология проходит на грани жизни и смерти - оперативное вмешательство на стволе головного мозга может повлечь остановку дыхательной и сердечной деятельности. В нашей стране на сегодняшний день проводится не более 1 подобной операции ежегодно, мировая статистика насчитывает около 10 таких операций в год».

Пациент выписан на 7 сутки после операции без неврологического дефицита.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице