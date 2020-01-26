26.01.2020 (14:20)

В Нижегородской области более 500 военнослужащих танковой бригады ЗВО приступили к занятиям по ночному вождению боевых машин

Танковая бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцируемая в Нижегородской области приступила к проведению занятий по вождению танков в тёмное время суток.

Военнослужащими проходящие службу по призыву в течении нескольких месяцев были изучены боевые возможности и устройство танков Т-72Б3, а также получены начальные навыки их вождения.

В настоящий период механиками-водителями выполняются упражнение по основным элементам. Военнослужащими преодолеваются трудные элементы трассы, среди которых остановка и начало движения на горных подъемах и спусках, узкий железный мост.

Завершением занятий станет самостоятельное вождение боевых машин с выполнением контрольных стрельб, по установленному маршруту трассы, протяженность которого составляет около 6 километров.

Механиками-водителями был пройден курс теоретической подготовки, куда вошли вопросы о предназначении, устройстве, а также основных характеристиках боевой техники. С помощью тренажерных комплексов будущими механиками-водителями был пройден курс вождения танков в различных условиях. Только после сдачи зачетов по технике безопасности при использовании сложной боевой техники и по предметам обучения, военнослужащие были допущены к вождению на танковом полигоне.

Всего в занятиях задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц техники танковой бригады западного военного округа.

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