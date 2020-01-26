26.01.2020 (12:40)
Разведчики ЦВО отработали оборудование базового лагеря в ходе занятий по полевой выучке
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа отработали оборудование базового лагеря и организацию его охраны в ходе занятий по полевой выучке.
Также военнослужащие отработали подготовку укрытий для личного состава и техники, их размещение и маскировку на местности. В ходе занятий разведчики учатся применять навыки выживания в условиях пониженных температур, разводят огонь и готовят пищу в полевых условиях.
Всего к занятиям привлекалось более 70 человек и 10 единиц военной техники.
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