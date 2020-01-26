26.01.2020 (13:18)
Юнармейцы детского морского центра «Каравелла» приняли участие в соревнованиях «Юный моряк» в Новосибирске
Юнармейцы новосибирского детского морского центра «Каравелла» имени А.Москаленко приняли участие в соревнованиях по прикладным видам морского многоборья «Юный моряк», посвящённых 200-летию открытия Антарктиды.
В ходе состязаний школьники продемонстрировали высокий уровень знаний и мастерство по следующим дисциплинам: общефизическая подготовка гребцов (сгибание и разгибание рук в упоре, приседание, подъем корпуса), штурманское дело, устройство шлюпки Ял-6, стрельба из пневматической винтовки, такелаж (вязание морских узлов), плавание, флажный семафор (передача текста флагами).
Основной целью зимнего морского многоборья является совершенствование и популяризация деятельности клубов юных моряков и детских морских центров Российской Федерации, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения для дальнейшего прохождения службы на флоте и других военно-учебных заведениях.
Мероприятие проводилось совместно с молодежным клубом Новосибирского отделения Русского географического общества (РГО), в нем приняло участие более 100 школьников.