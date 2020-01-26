26.01.2020 (13:10)

В военных комиссариатах ЦВО стартовал отбор в военные вузы страны

Военные комиссариаты 29 субъектов Российской Федераций, входящие в состав Центрального военного округа, приступили к отбору кандидатов для прохождения обучения в высших военных учебных заведениях Министерства обороны, а также иных силовых структур.

В 2020 году возрастные критерии отбора граждан, изъявивших желание обучаться в военных вузах будут следующими: для выпускников средних учебных заведений, ранее не проходивших военную службу максимальный возраст установлен в 22 года, для граждан прошедших военную службу и пребывающих из запаса до 24 лет, действующие военнослужащие по контракту могут поступить в высшие военные учебные заведения Министерства обороны до 27 лет.

На первичном этапе отбора кандидатам предстоит пройти медицинские комиссии на определение групп здоровья.

Для прохождения обучения в системе вузов Министерства обороны предлагаются Военный университет министерства обороны (Москва), Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, Новосибирское, Рязанское командные училища, а также вузы Военного Морского флота России и Воздушно-космических сил.

Для получения необходимой информации о поступлении абитуриентам необходимо обратиться в военный комиссариат по месту прописки.

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