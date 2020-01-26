26.01.2020 (13:05)

До завершения окружного этапа конкурса «Центральный Медиа-ас-2020» осталось две недели

Пресс-служба ЦВО напоминает представителям средств массовой информации, что прием материалов для участия в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Центральный Медиа-АС-2020» завершится 10 февраля 2020 года.

На сегодня более 80 работ поступило в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) и рассматривается конкурсной комиссией. География заявленных на конкурс работ представлена всеми тремя федеральными округами, на территории которых находится ЦВО, занимающий почти половину территории Российской Федерации. В творческое соревнование вовлечены представители корреспондентских пунктов федеральных изданий Поволжья, Сибири и Урала.

На сегодня в обработке находится более 80 работ. Победители регионального этапа будут награждены памятными и ценными подарками, а также получат возможность представить свое издание на всеармейском конкурсе.

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