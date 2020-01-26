26.01.2020 (12:50)
В Ивановской области проведены электронные пуски оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер»
В Ивановской области отдельная ракетная бригада гвардейской танковой армии Западного военного округа провела электронные пуски оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
Ракетчики вышли на марш для развертывания в боевой порядок и проведения электронных пусков оперативно-тактических комплексов «Искандер». Во время совершения марша на колонну техники было совершенно нападение условного противника с выведением из строя первой машины в колонне. Военнослужащие заняли оборону вокруг машин и вели перекрестный огонь по живой силе условного противника. Успешно отразив атаку и произведя ремонт поврежденной техники военнослужащие отдельной ракетной бригады приступили к боевому развёртыванию комплексов на установленной позиции.
В рамках тренировки военнослужащие провели более 20 электронных пусков по условным целям на расстоянии от 200 до 500 километров. Помимо пусков ракетчики отработали перевод комплексов из походного положения в боевое и перегрузку учебной ракеты из транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.
Всего в плановом учении приняло участие более 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.