26.01.2020 (12:41)

Финишная группа новобранцев осеннего призыва зенитного ракетного соединения ЮВО в Сочи приведена к Военной присяге

Финишная группа новобранцев осеннего призыва прошлого года, прибывших в подразделения зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Сочи, приведена к Военной присяге.

На плацу воинской части молодые солдаты с оружием в руках в присутствии родных и близких поклялись на верность Родине. Новобранцы были призваны на военную службу в конце прошедшего года военным комиссариатом по Ставропольскому краю.

На начальном этапе службы призывники в течение месяца осваивали обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, а также впервые выполнили нормативы по метанию гранат и стрельбе из автоматов АК-74.

В дальнейшем на занятиях по боевой подготовке солдатам предстоит пройти интенсивные курсы практического применения штатного вооружения, вверенной военной и специальной техники.

Родственников новобранцев пригласили на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они осмотрели современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомились с бытом и рационом питания военнослужащих.

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