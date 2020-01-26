Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2020 (12:41)

Финишная группа новобранцев осеннего призыва зенитного ракетного соединения ЮВО в Сочи приведена к Военной присяге

Финишная группа новобранцев осеннего призыва прошлого года, прибывших в подразделения зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) в Сочи, приведена к Военной присяге.

На плацу воинской части молодые солдаты с оружием в руках в присутствии родных и близких поклялись на верность Родине. Новобранцы были призваны на военную службу в конце прошедшего года военным комиссариатом по Ставропольскому краю.

На начальном этапе службы призывники в течение месяца осваивали обязательную начальную общевойсковую подготовку: изучали уставы и обязанности военнослужащих, боевые характеристики оружия, основы и правила стрельбы, а также впервые выполнили нормативы по метанию гранат и стрельбе из автоматов АК-74.

В дальнейшем на занятиях по боевой подготовке солдатам предстоит пройти интенсивные курсы практического применения штатного вооружения, вверенной военной и специальной техники. 

Родственников новобранцев пригласили на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они осмотрели современные казармы и солдатскую столовую, а также ознакомились с бытом и рационом питания военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Северной Осетии состоялась торжественная присяга молодого пополнения
В Армении прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих военных ведомств России и Армении
Более 500 новобранцев железнодорожного соединения ЮВО приняли военную присягу под Волгоградом
Специалисты РЭБ горного соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии исказили навигационное поле условного противника

Метки:
Присяга , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false