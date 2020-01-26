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26.01.2020 (09:20)

Специалисты РЭБ горного соединения ЮВО в Карачаево-Черкесии исказили навигационное поле условного противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии исказили навигационное поле условного противника в ходе проведения комплексной тренировки.

Расчеты мобильных комплексов РЭБ выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, создали искажение навигационного поля на местоположение высокоточного оружия, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Также военнослужащие совершенствовали навыки боевого применения комплекса РЭБ «Борисоглебск», подавляющего работу сети подвижной спутниковой связи и радионавигационной системы.

В тренировке принимали участие более 50 военнослужащих и задействовано около 10 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Южный военный округ
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