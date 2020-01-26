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26.01.2020 (12:23)

В Северной Осетии состоялась торжественная присяга молодого пополнения

На плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялось торжественное принятие Военной присяги молодым пополнением.

К военной присяге были приведены более 36 молодых военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных сил осенью 2019 года из различных субъектов Российской Федерации.

На церемонии представители командования рассказали молодому пополнению об истории и боевом пути мотострелкового соединения. В мероприятии также приняли участие родственники военнослужащих, которые смогли ознакомиться с условиями военной службы, быта и досуга личного состава.

Перед принятием Военной присяги на занятиях личный состав получил навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовкам. Кроме того, военнослужащие изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим в ближайшее время предстоит пройти интенсивные курсы по изучению штатного вооружения, современной военной и специальной техники ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Присяга , Южный военный округ
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