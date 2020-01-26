26.01.2020 (12:05)
В Армении прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих военных ведомств России и Армении
На спортивном комплексе российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прошел турнир по мини-футболу среди команд военнослужащих России и Армении.
Спортивное мероприятие организовано в рамках спартакиады с участием 10 команд военнослужащих из Гюмрийского и Ереванского гарнизонов. Игры проходили в 2 тайма по 15 минут.
Все участники турнира награждены памятными медалями и грамотами. А лучшие игроки провели товарищеский матч чемпионов.
Завершились соревнования праздничным концертом с выступлением художественных коллективов Гюмрийского военного гарнизона и угощением всех участников, болельщиков и гостей солдатской кашей.
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