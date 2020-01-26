Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

26.01.2020 (11:50)

Более 500 новобранцев железнодорожного соединения ЮВО приняли военную присягу под Волгоградом

В учебном батальоне железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО) более 500 новобранцев приведено к Военной присяге в Волгоградской области.

С оружием в руках, в присутствии родных и близких новобранцы присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились представители администрации Волгоградской области, города, родители новобранцев, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Перед принятием Военной присяги военнослужащие прошли обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки, в ходе которой выполнили упражнения начальных стрельб из штатного оружия автомата АК-74.

Новобранцы в течение 4,5 месяцев пройдут обучение по различным специальностям железнодорожных войск.

Новобранцы были призваны на военную службу в конце 2019 г. из различных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии и Северной Осетии.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Новобранцы научной роты Военно-Морского Флота приведены к военной присяге в Военно-морском политехническом институте
Подразделения ракетного соединения ЮВО в Северной Осетии уничтожили пусковые ракетные установки условного противника
Молодые солдаты ЮВО сдали первые экзамены по физической подготовке в Абхазии на побережье Черного моря
Военнослужащие ЮВО в Армении приняли участие в торжественных церемониях забора земли с воинских захоронений

Метки:
Присяга , Железнодорожные войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false