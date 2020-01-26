26.01.2020 (11:50)

Более 500 новобранцев железнодорожного соединения ЮВО приняли военную присягу под Волгоградом

В учебном батальоне железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО) более 500 новобранцев приведено к Военной присяге в Волгоградской области.

С оружием в руках, в присутствии родных и близких новобранцы присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились представители администрации Волгоградской области, города, родители новобранцев, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

Перед принятием Военной присяги военнослужащие прошли обучение по программе интенсивной общевойсковой подготовки, в ходе которой выполнили упражнения начальных стрельб из штатного оружия автомата АК-74.

Новобранцы в течение 4,5 месяцев пройдут обучение по различным специальностям железнодорожных войск.

Новобранцы были призваны на военную службу в конце 2019 г. из различных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодара, Ростова-на-Дону, Калмыкии и Северной Осетии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице