26.01.2020 (10:37)

Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии ЗВО провели тренировку по уничтожению более 40 объектов условного противника

Зенитчики общевойскового объединения, расположенного в Ленинградской области, выполнили ряд специальных задач по ведению разведки воздушного противника и уничтожению беспилотных летательных аппаратов на общевойсковом полигоне «Кирилловский».

По прибытии в район предназначения более 30 зенитно-ракетных комплексов Бук-М2 заняли огневые позиции, после чего расчеты боевых машин приступили к их переводу в состояние боевого применения. Также были переведены в режим работы более 40 самоходных огневых и пуско-заряжающих установок. Обнаружение целей и их поражение было отработано условно, с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», имитировавших воздушную цель.

Управление задействованными в тренировке подразделениями осуществлялось с командного пункта, находящегося в Санкт- Петербурге.

Кроме того, военнослужащие выполнили ряд нормативов по ведению наземной разведки, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп, оборудованию мест приема пищи и отдыха, маскировке огневых позиций ракетных комплексов.

Зенитно-ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО имеет на своем вооружении модифицированные комплексы Бук-М2 и выполняет ряд специальных задач по охране воздушного пространства.

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