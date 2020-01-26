26.01.2020 (10:37)
Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии ЗВО провели тренировку по уничтожению более 40 объектов условного противника
Зенитчики общевойскового объединения, расположенного в Ленинградской области, выполнили ряд специальных задач по ведению разведки воздушного противника и уничтожению беспилотных летательных аппаратов на общевойсковом полигоне «Кирилловский».
По прибытии в район предназначения более 30 зенитно-ракетных комплексов Бук-М2 заняли огневые позиции, после чего расчеты боевых машин приступили к их переводу в состояние боевого применения. Также были переведены в режим работы более 40 самоходных огневых и пуско-заряжающих установок. Обнаружение целей и их поражение было отработано условно, с применением беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», имитировавших воздушную цель.
Управление задействованными в тренировке подразделениями осуществлялось с командного пункта, находящегося в Санкт- Петербурге.
Кроме того, военнослужащие выполнили ряд нормативов по ведению наземной разведки, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп, оборудованию мест приема пищи и отдыха, маскировке огневых позиций ракетных комплексов.
Зенитно-ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО имеет на своем вооружении модифицированные комплексы Бук-М2 и выполняет ряд специальных задач по охране воздушного пространства.