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26.01.2020 (08:29)

В Бурятии музей Боевой славы штаба общевойскового объединения ВВО посетили юнармейцы и кадеты

В Республике Бурятия около 100 юнармейцев и учащихся кадетских классов посетили музей Боевой славы штаба общевойскового объединения Восточного военного округа.

Развернутую экскурсию по музею подросткам провели офицеры запаса, ранее принимавших участие в военных конфликтах.

Юные патриоты смогли ознакомиться с подвигами военнослужащих и основными вехами соединений и воинских частей, дислоцированных в Бурятии.

В историческом зале были представлены уникальные музейные экспонаты и выставки времен Великой Отечественной войны. Юнармейцы увидели стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта военнослужащих, фотографии военных лет, а также портреты земляков-Героев Советского Союза.

В минувшем году пополнили коллекцию музея Боевой славы экспонаты, привезенные группой поисковиков из Монголии. Работы велись в районе сопки Ремизова, где в 1939 году проходили ожесточенные бои на реке Халхин-Гол .

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Музеи , Юнармия
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