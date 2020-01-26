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26.01.2020 (08:12)

В Бурятии военные психологи ВВО завершили социально-психологическое тестирование новобранцев

Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, завершили тестирование новобранцев, прибывших в войска ВВО в ходе осенней призывной кампании. Всего проверено несколько сотен призывников.

Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Результаты работы психологов и социологов соединений показали, что свыше 98 % опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.

Новобранцы приступили к изучению основ общевойсковой подготовки под руководством опытных и инструкторов руководителей занятий.

Специалисты психологической работы соединений и воинских частей ВВО совместно с психологами и социологами продолжат выполнение мероприятий по психологическому сопровождению военнослужащих на протяжении всего срока службы призывников.

Помимо этого, военные психологи в целях поддержания высокого профессионального уровня и определения квалификации, на регулярной основе проходят аттестацию.

Военные психологи сдают зачеты на знание руководящих документов, а также выполняют различные практические задачи, в частности разработали планы по психологическому сопровождению военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Психологи
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