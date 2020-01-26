26.01.2020 (08:01)

В Бурятии представители мотострелкового соединения ВВО провели со школьниками «Уроки мужества»

В Гарнизонном доме офицеров г.Кяхта (Республика Бурятия) с юнармейцами СОШ № 1-4, представители мотострелкового соединения Восточного военного округа, провели «Уроки мужества» с учащимися подшефных школ.

Военнослужащий мотострелкового соединения провел беседу на тему «Юные герои России», где выступающий вместе с ребятами вспомнили значимые подвиги отважных детей во времена Великой Отечественной войны.

После чего под руководством под руководством заведующей библиотекой Гарнизонного дома офицеров проведен «Урок мужества» на тему «Александр Васильевич Суворов - наука побеждать».

Помимо этого, юнармейцам раздали листы бумаги, где они отразили значимые события в истории России, в ходе проведения военно-исторического диктанта на тему «Дни воинской Славы России».

Всего к мероприятиям привлекалось 28 юнармейцев.

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