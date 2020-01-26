26.01.2020 (07:41)

При общевойсковом объединении ВВО в Бурятии создан ансамбль песни «Селенга»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа создан первый сводный ансамбль песни «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений.

В состав группы входят вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах. Творческий коллектив создан при непосредственном участии командующего объединением генерал-лейтенанта Михаила Носулева и заместителя командующего по военно-политической работе полковника Игоря Сокол.

Основными целями деятельности песенного коллектива с численностью около 10 человек определены культурно-художественное сопровождение военнослужащих, членов их семей, а также гражданского персонала объединения.

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