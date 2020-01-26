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26.01.2020 (05:01)

Во Владивостоке прошел отборочный этап по армейской тактической стрельбе

Во Владивостоке на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» прошел отборочный этап по армейской тактической стрельбе среди военнослужащих Тихоокеанского флота.

В отборочных соревнованиях по тактической стрельбе приняли участия более 50 военнослужащих из соединений и воинских частей Тихоокеанского флота.

Военнослужащим необходимо было выполнить шесть тестов со штатным оружием, производя точную стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Упражнения тихоокеанцы выполняли из различных положений, с частой сменой огневых позиций.

Судейская коллегия разработала тесты, которые позволили определить не только точность и скорость стрельбы, но и навыки безопасных манипуляций с оружием.

По итогам отборочного этапа в команду ТОФ вошли 11 лучших стрелков, которым предстоит продемонстрировать свои навыки и мастерство на чемпионате Восточного военного в апреле месяце.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Соревнования
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