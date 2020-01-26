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26.01.2020 (00:30)

В Центральной военно-морской библиотеке Санкт-Петербурга будет проведен День памяти, посвященный 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда

27 января в День снятия блокады Ленинграда в Центральной военно-морской библиотеке состоится День памяти «Живы. Выдержим. Победим». Впервые в мероприятии библиотеки примут участие воспитанницы филиала федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». Также участниками Дня памяти станут учащиеся школ № 31 и № 19 Василеостровского района и школы № 683 Приморского района г. Санкт-Петербурга. Для них будет прочитана лекция о тяжелых испытаниях, которые пережила Центральная военно-морская библиотека в годы блокады Ленинграда, о подвиге ее сотрудников, сохранивших бесценные книжные сокровища для будущих поколений.

После лекции участники мероприятия ознакомятся с экспозицией «Уголок блокады», созданной сотрудниками библиотеки в память о тех, кто сохранил город, выжил и победил; смогут подержать в руках газеты военных лет, увидеть книги, изданные в годы блокады Ленинграда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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