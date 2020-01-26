26.01.2020 (10:00)

На Черноморском флоте прошла тренировка по отражению беспилотных летательных аппаратов условного противника

В пунктах базирования кораблей Черноморского флота (ЧФ) проведена тренировка с дежурными сменами по противовоздушной обороне (ПВО) с отработкой элементов по обнаружению и отражению ударов низколетящих воздушных целей условного противника.

В роли воздушного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты (БЛА) из состава подразделений морской авиации и ПВО ЧФ.

Целью тренировки стала проверка корабельных постов ПВО на предмет своевременно обнаружения и доклада о воздушной цели.

В ходе плановой тренировки все дежурные смены по ПВО флота своевременно обнаружили условного противника и были приведены в готовность к применению корабельного зенитного вооружения.

Расчёты дежурных смен постов ПВО успешно выполнили задачи по идентификации и условному отражению налёта «вражеских» БЛА.

Мероприятие было проведено в рамках мероприятий боевой подготовки сил флота.

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