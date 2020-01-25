25.01.2020 (23:16)

Икона Святой Великомученицы Варвары доставлена в Йошкар-Олинское соединение РВСН

Военнослужащие и жители Йошкар-Олинского гарнизона РВСН (Республика Марий Эл) смогут посетить храм преподобного Серафима Саровского, в который была доставлена Икона Святой Великомученицы Варвары, кроме того для военнослужащих несущих дежурство Икона будет провезена по полевым позициям.

Затем икона будет перевезена в Татищевское ракетное соединение (Саратовская область). После этого ее планируется доставить в соединения Оренбургской и Омской ракетных объединений, в дальнейшем она будет находиться в одном из пределов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Икона Святой Великомученицы Варвары была написана для Главного храма.

Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года. Затем икону доставят в Главный храм Вооруженных сил России в часть Воскресения Христова.

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