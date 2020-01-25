25.01.2020 (22:47)

Курсанты филиала Военной академии РВСН принимают участие в Межрегиональной олимпиаде по математике

Команда филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г. Серпухов), принимает участие в Межрегиональной олимпиаде по математике, в рамках подготовки к Международной олимпиаде.

В состязаниях, которые проходят в Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К.Жукова участвуют курсанты и студенты вузов России, обучающиеся по техническим специальностям.

Участники олимпиады соревнуются в решении задач по таким разделам математики, как математический анализ, линейная алгебра, аналитическая геометрия, обыкновенные дифференциальные уравнения, теория вероятностей. Соревнования проходят, как в командном, так и в индивидуальном первенстве.

Перед командой филиала Военной академии РВСН стоят задачи показать высокие результаты и свои знания в области математики.

В прошлом году команда филиала за первое место получила право представить свою команду в Международной олимпиаде, которая пройдет в Армении.

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