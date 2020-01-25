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25.01.2020 (20:58)

Торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия со дня образования прославленной части Воздушно-десантных войск прошли в Волгоградской области

Сегодня перед городским Дворцом культуры «Текстильщик» в г. Камышин прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-годовщине со дня образования прославленной отдельной гвардейской десантно-штурмовой Ордена Отечественной войны I степени Донской казачьей бригады Воздушно-десантных войск.

Для гостей праздника, жителей Камышина был организован статический показ современной воздушно-десантной техники, вооружения и экипировки подразделений Воздушно-десантных войск,  приемы рукопашного боя показали разведчики, для всех гостей была развернута полевая кухня.

А для горожан призывного возраста был развёрнут пункт набора на военную службу по контракту в рамках информационно-пропагандистской акции «Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках - твой выбор!».

С поздравлением к личному составу,  ветеранам бригады и гостям обратился командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких. К десантникам легендарного соединения  и гостям  праздника обратился ветеран части - Герой России гвардии генерал-майор Сергей Петров.

Лучшие военнослужащие бригады были награждены памятными подарками, грамотами, благодарностями губернатора Волгоградской области, глав города Камышина и Камышинского района, общественных организаций «Боевое братство», юртового казачьего общества «Камышинский Юрт», меценатов города Камышина.

По окончанию торжественного собрания, состоялся театрализованный концерт, в котором с концертными номерами выступили воины-десантники
и творческие коллективы города Камышина и Камышинского района.

СПРАВОЧНО:

Датой образования 56 отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Отечественной войны 1-й степени Донской казачьей бригады, как правопреемницы 351 гвардейского стрелкового полка 106 гвардейской стрелковой дивизии, является 5 января 1945 года.

На протяжении 75 лет, имея славные традиции и богатую историю, соединение обеспечивает надежную защиту нашей Родины. За прошедшие десятилетия на полях сражений Великой Отечественной войны, горячей земле Афганистана, в горах Северного Кавказа  «крылатая пехота» проявляла профессионализм, взаимовыручку и беспримерный героизм.
Более двадцати лет гвардейское соединение дислоцируется в городе Камышине Волгоградской области. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Праздники , Торжественные церемонии
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