25.01.2020 (19:52)

Тульские школьники ознакомились со славной историей и повседневной жизнедеятельностью соединения Воздушно-десантных войск

Командованием Тульского гвардейского соединения, совместно с «Центром детско-юношеского туризма и патриотического воспитания Пост № 1» организовано посещение воинской части, где школьники и юнармейцы ознакомились элементами боевой подготовки, спортивно массовой работой, распорядком дня, условиями проживания и питания военнослужащих ВДВ.

Более 70 человек посетили музей части, где смогли увидеть редкие исторические документы, осмотреть музейные экспонаты и образцы вооружения времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Занятия с юнармейцами и школьниками провели представители ветеранских организаций части. В экскурсии по музею, организованной командованием соединения, воспитанники не только смогли увидеть современные копии оружия, стоящие сегодня на вооружении в Воздушно-десантных войсках, но и примерить современную экипировку воинов-десантников.

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