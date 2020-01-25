25.01.2020 (20:33)

Военнослужащие Балтийского флота получили новое служебное жилье

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов вручил военнослужащим Балтийского флота ключи от новых служебных квартир в Балтийске. 64-квартирный дом для военнослужащих и членов их семей сдан по улице Шоссе морской пехоты в Балтийске.

На торжественной церемонии, которая состоялась во дворе новостройки, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов разрезал символическую красную ленточку и ознакомился с планировкой новых квартир в доме на улице Шоссе морской пехоты.

В ближайшие дни в новый дом начнется массовое заселение. Все квартиры готовы к проживанию, в них сделан ремонт и подключено центральное отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки, также прилегающая к дому территория оборудована парковками для личного автотранспорта. Одно из преимуществ нового дома и то, что он находится недалеко от места службы большинства новоселов.

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