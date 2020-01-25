25.01.2020 (16:40)

Новобранцы научной роты Военно-Морского Флота приведены к военной присяге в Военно-морском политехническом институте

Сегодня на плацу Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно – морская академия» под руководством начальника Военно-морского политехнического института капитана 1 ранга Ильяса Шигапова состоялось торжественное приведение к Военной присяге семнадцати военнослужащих научной роты № 1 Военно-Морского Флота.

С напутственными словами выступил начальник музея Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга в отставке Виктор Шихов. Он рассказал об истории и традициях Военно-морского политехнического института, как кузницы флотских инженерных кадров.

Новобранцев научной роты № 1 Военно-Морского Флота с принятием военной присяги поздравил представитель Морского научного комитета капитан 1 ранга Александр Шинкаренко. Вскоре операторы научной роты № 1 Военно-Морского Флота приступят к своему основному виду деятельности в военно-научной сфере Военно-Морского Флота.

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