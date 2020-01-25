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25.01.2020 (16:19)

Торжественная церемония изъятия земли с мест захоронений советских воинов состоялась в Республике Армения

В рамках акции «Горсть памяти» сразу в трех городах Армении - Дилижане, Гюмри и Ереване, прошли ритуалы изъятия земли с братских захоронений. Кисеты с землей в ближайшее время доставят в России. В рамках международной акции «Дорога памяти», приуроченной к 75-летию Победы, в Армении изъяли землю с братских захоронений. Землю с мемориалов Армении периода Великой Отечественной отправят в Россию.

Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года, в рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этот день в Александровском саду состоялась торжественная церемония изъятия земли с Могилы Неизвестного Солдата. Ритуалы также прошли  во всех субъектах Российской Федерации. Акцию поддержали многие страны мира. В Россию уже доставлена земля из Австрии, Италии, Молдавии Хорватии, Нидерландов, Румынии, Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

Кисеты с землей поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации – в филиале Центрального музея ВС РФ «Дорога памяти». Доставка и размещение гильз с землей будет завершено к 75-летию Великой Победы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Армения , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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