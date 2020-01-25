25.01.2020 (19:16)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели экскурсию для школьников в музее «Боевой Славы»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели экскурсию для школьников города Тирасполь по музею «Боевой Славы», который расположен на территории военного городка.

Военнослужащие рассказали более 50 школьникам боевой путь 59-ой гвардейской Краматорской стрелковой дивизии, которая является прародительницей для ОГРВ ПРРМ.

В ходе экскурсии школьникам продемонстрировали зал посвященный Великой Отечественной войне, в котором экспонировались различные виды оружия, обмундирование и средства связи, используемых в период Великой Отечественной войны.

Экскурсия в музей запустила акцию «75 лет Великой Победы», проводимую российскими военнослужащими в Приднестровье. В рамках акции военнослужащие ОГРВ ПРРМ проведут уроки мужества, экскурсии в музее, показные занятия для юнармейцев и навестят ветеранов.

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