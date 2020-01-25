25.01.2020 (18:50)

В танковой армии ЗВО стартовал первый этап конкурса «Армейский запас-2020»

В гвардейской танковой армии Западного военного округа стартовал первый этап конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы «Армейский запас-2020» в рамках подготовки к Армейскому международному конкурсу «Полевая кухня».

В состязаниях принимают участие военнослужащие продовольственных служб соединений и воинских частей где дислоцируется танковое объединение В первом этапе конкурса примут участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих и более 400 единиц технических средств продовольственной службы.

Специалисты продовольственной службы будут соревноваться по приготовлению блюд, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в полевых и стационарных условиях.

Победители объединения примут участие в третьем этапе конкурса на лучшего специалиста продовольственной службы Западного военного округа в конце апреля текущего года в г. Наро-Фоминск на базе военной школы поваров ЗВО.

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