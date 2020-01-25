25.01.2020 (17:54)

Военнослужащие Ленинградского объединения ВВС и ПВО посетили военно-исторический музей «Прорыв»

В г.Кировске (Ленинградская область) для военнослужащих зенитного ракетного полка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в преддверии Дня окончательного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков, командование полка организовало посещение музея-панорамы «Прорыв».

Военнослужащие ознакомились с экспозицией музея-панорамы, состоящей из двух залов, познакомились с видеохроникой пяти попыток прорыва блокады советскими войсками и анимированным фильмом о трагических блокадных днях.

Кроме того, в зале площадью более 500 кв.м ракетчикам рассказали о драматических событиях второго дня операции по прорыву блокады Ленинграда «Искра», о героических действиях 67-ой армии Ленинградского фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово.

27 января исполнится 76 лет со дня освобождения города-героя Ленинграда от самой кровопролитной блокады в истории человечества.

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